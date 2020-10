0 Facebook Fabrizio Corona positivo al coronavirus, l’annuncio su Instagram Fabrizio Corona positivo al coronavirus. L'ex 'Re' dei paparazzi sta attraversando un periodo difficile. Tra carcere e tentato suicidio anche il Covid Spettacolo 16 Ottobre 2020 20:10 Di redazione 2'

Fabrizio Corona, l’ex fotografo dei vip e’ positivo al Coronavirus. Lo ha annunciato lui stesso sui social dicendo di avere “la febbre alta, a 39, per tre giorni“, avvertendo tutte le persone che ha incontrato inclusi i giornalisti in Tribunale che lo hanno intervistato martedi’ scorso.

Fabrizio Corona nel video postato su Istagram, ha voluto avvertire tutti coloro che sono entrati in contatto con lui nei giorni scorsi, i giornalisti presenti all’udienza davanti al Tribunale di Sorveglianza, e ha spiegato che da “parecchi giorni non parlo, circa tre” e che e’ arrabbiato “nero per varie ragioni” .

Fabrizio Corona positivo al coronavirus

Dopo di che ha lanciato l’allarme a tutti: “purtroppo ho fatto il tampone e sono positivo. Ho avuto la febbre alta per tre giorni” a 39. Inoltre ha aggiunto che da ieri e’ in quarantena e la fara’ per 10 giorni e che “stamattina mi sono svegliato con il mal di gola ma sto bene“.

L’ex fotografo dei vip, in detenzione domiciliare e che ha annullato un evento in programma per domani a cui avrebbe partecipato da casa, ha aggiunto: “mi dispiace per i miei avvocati” e per i loro familiari, soprattutto per l’avvocato Chiesa “che ha una situazione a casa particolare“.