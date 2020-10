0 Facebook Fabrizio Corona risponde a Nina Moric con Carlos: “Ti ho costretto a vivere in questa casa?” Spettacolo 14 Ottobre 2020 11:59 Di redazione 3'

Fabrizio Corona e Carlos intervengono su quanto denunciato da Nina Moric in uno dei suoi ultimi post su Instagram. Dopo le accuse lanciate dalla modella croata, con tanto di audio in cui si sente l’ex re dei paparazzi farle un pesante attacco, arriva la replica.

Fabrizio Corona e il figlio Carlos rispondono a Nina Moric

Carlos ha deciso di postare alcune storie in compagnia del padre, chiarendo che quanto detto alla madre non lo pensava davvero: “Farò un’intervista in cui dirò la verità su questa cosa. In quel momento ho detto quelle cose perché non le pensavo, ero circondato da pensieri che non avevano senso perché sono pensieri di male che non esistono”.

Il giovane ha poi spiegato che la questione sarebbe stata travisata, lasciando intendere che lui a casa del padre sta bene. Sulla vicenda è poi intervenuto ironizzando Corona: “Aspetta, magari pensano che adesso ti picchio, ti do quattro pugni in faccia”. Parole su cui Carlos ha scherzato, urlando: “Aiuto, Aiuto”.

L’ex re dei paparazzi ha poi chiarito: “Innanzitutto sono tuo padre e se ti do due schiaffi, ti do due schiaffi”. Corona è poi passato a fare domande dirette al figlio rispetto alla loro convivenza, su cui la Moric dice di essere preoccupata: “Ti ho costretto a vivere in questa casa. Stai male in questa casa?“. “No”, ha risposto Carlos.

Carlos Corona risponde alle cose dette da Nina Moric

Corona ha poi detto al figlio che spiegherà perché Nina “ha avuto la follia di pubblicare quella cosa“. E il figlio ha detto di sì, ribadendo di essere felice con lui. A concludere il filmato è Carlos: “Comunque lasciando perdere questi scherzi che sono giusti e che fanno bene e non sono cose di certo strumentalizzate perché come oggi ho visto la vita cristiana non è una vita fatta di sofferenze e disciplina ma una vita fatta di amore e felicità e scherzo. Di certo i santi sono stati anche quelli che si flagellavano ma erano santi del ‘600. La felicità sta nelle piccole cose, nelle cose semplici, quindi chi giudica poi sarà ripagato con la stessa moneta, dico sempre, ma io non giudico”. Dopo la replica di padre e figlio, è atteso l’intervento della Moric che, con molta probabilità, deciderà di controbattere.