Come sta Maurizio Carpi, il neomelodico dal letto d'ospedale: "Il Covid è aggressivo" Spettacolo 17 Ottobre 2020

Maurizio Carpi ha lanciato un appello dal letto dell’ospedale Cotugno. Il cantante neomelodico è ricoverato presso la struttura napoletana da quando ha scoperto di essere positivo al Coronavirus.

Maurizio Carpi ricoverato al Cotugno

Era stato lui stesso ad annunciare la positività su Facebook. Poi ha deciso di pubblicare un post in cui invita le persone a fare attenzione, Carpi ha pubblicato una foto in cui si vede che è attaccato a un respiratore, seguita da un lungo messaggio per chi lo segue.

Le condizioni di Maurizio Carpi

“Buonasera a tutti…Voglio esprimere il mio pensiero per tutto quello che gira intorno al corona Virus.Anche io come in tanti sono sta attentissimo alle dovute norme per combattere questo maledetto virus, ma man mano che si andava avanti con il tempo siamo diventati tutti un po’ superficiali, trascurando Mascherina, guanti. Abbracci, Baci, e distanziamento tra persone. A tutto questo non state a sentire a chi dice che il COVID non è più aggressivo come all’inizio della pandemia, lo è ancora ed io ve ne do conferma perché tutto questo lo sto vivendo sulla mia pelle, e vi assicuro che si può peggiorare drasticamente, tanto è vero che la persona che condivide con me la camera di terapia intensiva, si è aggravato e a breve verrà intubato. Posto questa foto per dire a tutti che non sono un semplice asintomatico, come qualcuno sta dicendo in giro, sarebbe stato bello ma non è così sono stato C e i medici mi hanno riferito che sono arrivato in tempo, grazie a tutti voi per il grande affetto e la vicinanza che mi state dimostrando”, queste le parole del cantante neomelodico. Tanti i commenti da parte dei suoi followers che gli hanno augurato una pronta guarigione.

Il post di Maurizio Carpi

https://www.facebook.com/maurizio.scugnizza80/posts/10221661927211050