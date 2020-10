0 Facebook Nuovo Dpcm in arrivo, ipotesi mini lockdown nel weekend: oggi incontro con le Regioni Cronaca 17 Ottobre 2020 09:32 Di Sveva Scalvenzi 3'

Si e’ concluso il vertice a Palazzo Chigi tra i capi delegazione e il premier Giuseppe Conte sulla manovra e le misure da mettere in campo in un nuovo Dpcm anti-Covid. Il Dpcm, a quanto si apprende da fonti di governo, potrebbe essere varato tra domenica e lunedi’. Mentre, per questa sera, spiegano le stesse fonti, dovrebbe essere confermato il Consiglio dei ministri chiamato a dare il via libera al Dpb e la legge di bilancio.

Tutte le misure del nuovo Dpcm

Ora sul tavolo della riunione c’e’ l’emergenza Covid e le possibili misure di ulteriori restrizioni da mettere nel prossimo Dpcm. Il “coprifuoco”, a partire dalle 22 o dalle 23, durante la settimana. E, nei weekend, misure ancora piu’ stringenti, ma senza arrivare a un lockdown. Sarebbero queste le ipotesi sul tavolo del Governo.

Niente e’ deciso, assicurano piu’ fonti: le proposte verranno fatto stasera al premier Giuseppe Conte e valutate con lui. E il confronto probabilmente non si esaurira’ stanotte ma proseguira’ almeno anche domani, a partire dall’incontro in programma tra governo e Regioni. Anche perche’ tra gli stessi ministri ci sono idee discordanti: gli esiti della discussione sul nuovo dpcm non sono scontati.

Sul tavolo, nonostante le smentite di Palazzo Chigi e la contrarieta’ di alcuni ministri, ci sarebbe l’ipotesi di una sorta di coprifuoco, ossia la chiusura – alle 22 o alle 23 – di tutti i locali e negozi, con eccezioni come le farmacie (ma su come modulare l’intervento le ipotesi sarebbero diverse). Ci sarebbe poi il rafforzamento dello smart working obbligatorio, che dovrebbe essere portato al 70% per la P.a. Nessuna chiusura delle scuole, ma un rafforzamento degli orari scaglionati e anche delle lezioni a distanza. Ci sarebbe anche l’idea di un’ulteriore stretta allo sport, con uno stop agli sport di contatto non solo amatoriali ma anche dilettantistici, ossia praticati nell’ambito di societa’ sportive. Nelle Regioni con indice di contagio particolarmente alto – secondo alcune indiscrezioni – si potrebbe valutare la chiusura anche di palestre, parrucchieri, estetiste e centri estetici, cinema e teatri. Tra queste potrebbe rientrare la Campania, che negli ultimi giorni ha raggiunti livelli alti di contagio, così come la Lombardia.

Alle 9 di questo sabato mattina è iniziato il coordinamento tra le Regioni e governo, con i ministri Francesco Boccia e Roberto Speranza e il commissario Domenico Arcuri servira’ all’approfondimento decisivo prima di passare alla stesura del provvedimento.