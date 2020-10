0 Facebook Maurizio Carpi ricoverato al Cotugno, il cantante neomelodico positivo al Covid Maurizio Carpi ricoverato al Cotugno. Ad annunciarlo lo stesso cantante neomelodico napoletano. Carpi si trova ricoverato al Cotugnio Musica 14 Ottobre 2020 16:46 Di redazione 2'

Dopo Emiliana Cantone e Gianni Fiorellino anche un altro cantante neomelodico napoletano è risultato positivo al coronavirus. Si è trattato di Maurizio Carpi. L’artista lo ha annunciato attraverso due post pubblicati su Facebook.

Maurizio Carpi ricoverato al Cotugno

L’annuncio del cantante su Facebook –

“Buongiorno a tutti, sono dispiaciuto per come certa gente si comporta, purtroppo sono affetto dal coronavirus, e non ho nascosto niente a nessuno, la prima cosa che ho fatto ho chiamato il mio amministratore di condominio riferendogli della della mia positività al COVID, quindi non raccontate frottole dicendo che volevo nascondere, mi reputo una persona responsabile e quello che sto subendo non lo auguro a nessuno, un forte abbraccio a tutti“.

Buongiorno a tutti, sono dispiaciuto per come certa gente si comporta, purtroppo sono affetto dal corona virus, e non ho… Pubblicato da Maurizio Carpi su Domenica 11 ottobre 2020

“Carissimi amici familiari e colleghi scusatemi se non ho risposto alle Vostre telefonate, purtroppo sono stato ricoverato all’ospedale Cotugno…speriamo vada tutto bene, e grazie per l’affetto che mi state dimostrando“.