Santiago De Martino rifiutato alla Scala di Milano, il primo "no" del figlio di Belen e Stefano Spettacolo 16 Ottobre 2020

Santiago De Martino non sarebbe stato accettato alla Scala di Milano. A riportare la notizia è stato il tabloid Giornalettissimo. Sembrerebbe che il figlio di Stefano e Belen abbia fatto un provino per entrare nella prestigiosa scuola di danza ma non sarebbe stato preso.

Santiago non è entrato alla Scala

Chiaramente si tratta solo di un’indiscrezione che, per ora, non trova alcuna conferma da parte dei diretti interessati. Il piccolo Santiago ha una passione per la danza, figlio d’arte, ha preso sia dalla madre che dal padre. Spesso i genitori pubblicano video del bambino mentre improvvisa un balletto e c’è da dire che “buon sangue non mente”.

I genitori, dunque, potrebbero aver scelto di fargli fare una scuola per affinare la tecnica. E quale se non la migliore che c’è a Milano? Stefano e Belen quando si tratta del figlio vogliono solo il meglio, sono entrambi due genitori molto attenti. Adesso però, pare che non potrà entrare alla Scala, chissà che non cambierà passione e si butterà su altro. Staremo a vedere.