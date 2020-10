0 Facebook Incidente imbarazzante al Grande Fratello Vip: “Cos’è quella macchia?” News 16 Ottobre 2020 17:55 Di redazione 1'

La routine pomeridiana al Grande Fratello Vip è stata interrotta da un piccolo incidente che è avvenuto in camera da letto. Protagonisti del simpatico siparietto sono stati Maria Teresa Ruta, Stefania Orlando e Tommaso Zorzi.

Incidente in camera da letto al Grande Fratello Vip

Il trio stava chiacchierando, quando l’influencer milanese ha fatto una delle sue battute, le due donne sono scoppiate a ridere. Improvvisamente Maria Teresa si è alzata di scatto dal letto e Stefania ha notato una macchia sul letto: “Ma hai fatto pipì sul letto? C’è una macchia”, ha chiesto alla concorrente. La Ruta, visibilmente imbarazzata, ha risposto: “Ma no, è la pezzetta umida”.

Inevitabile che intervenisse anche Zorzi che senza mezzi termini ha chiesto alla Ruta: “Ma ti sei pisc**** addosso?”. Maria Teresa non ha risposto, ma ci ha pensato la Orlando a calzare la dose dicendole: “Quella è una macchia di pipì”. Zorzi, ridendo, ha aggiunto: “Non sarebbe la prima volta”. La Ruta un po’ dispiaciuta ha risposto: “Ma non è vero”. Il siparietto è diventato in poco tempo virale.