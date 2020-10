0 Facebook De Luca: “Non rispondo, momento di unità. Intervenire subito e con rigore. Scuola, movida e coprifuoco: le novità” La diretta di De Luca. Il Governatore della Campania ha esposto il quadro della situazione rispetto al picco dei contagi e alle ultime polemiche Politica 16 Ottobre 2020 15:26 Di redazione 4'

“Cerco di saltare completamente ogni commento su tutto quello che è stato detto e scritto in queste settimane. Non risponderò a nulla, dovrei perdere ore intere per rispondere a cose indegne alle quali abbiamo assistito“.

LEGGI ANCHE – L’ordinanza

Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel corso di una diretta Facebook con la quale fa il punto sulla situazione coronavirus in regione. De Luca spiega di non voler rispondere alle critiche “per due ragioni: la prima perché non abbiamo tempo da perdere, la seconda perché abbiamo una situazione in Italia ormai talmente delicata e grave che dobbiamo favorire tutti gli elementi di unità del paese, evitando di alimentare chiacchiere inutili“.

La diretta di De Luca

“Dopo maggio, con la riapertura di tutti i settori economici e della mobilità, l’Italia si è rimescolata e il contagio riguarda nella stessa maniera tutto il Paese. In questo quadro, la Campania è la regione più esposta perché quella con la maggiore densità abitativa d’Italia e con la maggiore congestione urbana, quindi con la maggiore difficoltà quindi ad avere distanziamento interpersonale. Questa criticità ci obbliga a prendere decisioni prima degli altri e in maniera più rigorosa degli altri“.

LEGGI ANCHE – Conte critica De Luca

Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. “Abbiamo la situazione demografica della popolazione che è estremamente delicata e guai a noi se perdiamo il controllo sull’area metropolitana di Napoli, che è il punto di maggiore criticità dal punto di vista demografico dell’intero Paese“, ha aggiunto De Luca.

Il bollettino – “Il dato di oggi è di 1.261 positivi su 14.422 tamponi“. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel corso di una diretta Facebook per il punto sulla situazione coronavirus in Campania. Il dato dei nuovi casi di coronavirus è il più alto dall’inizio dell’emergenza in Campania.

LEGGI ANCHE – Azzolina attacca De Luca

La scuola – “In Campania non sono state chiuse le scuole, abbiamo deciso due settimane di didattica a distanza. Una scelta difficile, non presa a cuor leggero, ma era una delle misure necessarie da prendere, anche secondo gli epidemiologi. Ora dobbiamo usare responsabilmente queste due settimane per lavorare sull’aumento delle linee di trasporto e sulla differenziazione degli orari, ricorrendo anche a turni pomeridiani se necessario”.

Cosi’ il governatore Vincenzo De Luca: “La scuola e’ un tema delicatissimo, cui teniamo tutti. Su cio’ che ho sentito non faro’ commenti e non rispondo a nessuno“.

Coprifuoco e ‘movida’ – “Le attivita’ che non hanno posti a sedere e lavorano per asporto, in quanto questo determina assembramenti, saranno vietate. È una misura inevitabile, dobbiamo evitare assembramenti davanti ai locali e in orari notturni. Deve essere bloccata la movida, e’ inutile fare appelli al senso di responsabilita’, abbiamo percentuale di irresponsabili che non capiscono le cose piu’ elementari“. Lo annuncia Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, in una diretta Facebook.

LEGGI ANCHE – De Luca risponde al Ministro

Niente Halloween – “Nell’ultimo fine settimana di ottobre chiuderemo tutto alle 22. È il fine settimana di Halloween, questa immensa idiozia, questa stupida americanata che abbiamo importato nel nostro Paese, un monumento alla imbecillita’“.

Lo annuncia il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta Facebook. “Sento che si stanno preparando a fare le feste, io dico che dalle 22 si chiude tutto. E sara’ il coprifuoco – annuncia – non consentiremo neanche la mobilita’“.

LEGGI ANCHE – Scuole chiuse, la protesta contro De Luca