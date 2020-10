0 Facebook Bollettino Coronavirus, record di contagi in Campania: 1.261 positivi su 14.422 tamponi Cronaca 16 Ottobre 2020 15:28 Di redazione 1'

“Il dato di oggi è di 1.261 positivi su 14.422 tamponi”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel corso di una diretta Facebook per il punto sulla situazione coronavirus in Campania. Il dato dei nuovi casi di coronavirus è il più alto dall’inizio dell’emergenza in Campania.

Le parole di Vincenzo De Luca

“Noi dobbiamo registrato fino ad oggi 487 decessi e dobbiamo fare di tutto per mantenere questo livello per numero di abitanti. Tenuto contro infatti della popolazione campana e della densità abitativa abbiamo fatto veramente un miracolo”. Aggiunge il presidente Vincenzo De Luca. “Questa situazione però rischia di essere rapidamente compromessa, non siamo garantiti se non dalle scelte che avremo il coraggio di fare e la responsabilità di rispettare” ha aggiunto, comunicando che “oggi ci sono 1.261 positivi su 14.422 tamponi”.