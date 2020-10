0 Facebook Coronavirus in Campania, chiuse scuole e università e stop a feste e cerimonie: tutti i dettagli Cronaca 15 Ottobre 2020 18:44 Di Fabiana Coppola 3'

E’ boom di contagi in Campania. Ci sono 1127 casi di Covid-19 oggi in Campania:’ il dato piu’ alto dall’inizio dell’emergenza. I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono 13.780. Lo comunica l’unita’ di crisi della Regione. La maggior parte dei nuovi contagiati (1.055) e’ asintomatica, mentre 72 persone presentano sintomi.

L’ORDINANZA DI VINCENZO DE LUCA

Chiuse da domani fino al 30 ottobre le scuole primarie e secondarie della Campania. Lo prevede la nuova ordinanza appena firmata dal presidente della Regione Vincenzo De Luca e che sara’ pubblicata a breve sul Burc. Il provvedimento prevede lo stop “delle attivita’ didattiche ed educative in presenza”. Sospese le attivita’ didattiche e di verifica in presenza anche nelle universita’ della Campania, fatta eccezione per quelle relative agli studenti del primo anno. In Campania sono vietate tutte le feste con invitati estranei al nucleo familiare convivente. Lo prevede un’ordinanza firmata dal governatore Vincenzo De Luca che e’ in corso di pubblicazione. Lo stop riguarda anche le celebrazioni relative a “cerimonie, civili o religiose” in luoghi pubblici, aperti al pubblico e privati, al chiuso o all’aperto. Divieto anche di vendita di cibo da asporto dopo le 21, resta consentito il delivery senza limiti di orario. Stop anche alle messe.

“In relazione alla situazione epidemiologica esistente, sono state adottate misure rigorose con il doppio obiettivo di limitare al massimo le circostanze di assembramenti pericolosi in ogni ambito, privato e pubblico, e con l’obiettivo di ridurre al massimo la mobilita’ difficilmente controllabile”. Si prescrive, inoltre, la sospensione delle attivita’ di circoli ludici e ricreativi e si raccomanda di differenziare gli orari di servizio del personale presente in enti e uffici. “Tali misure – ricorda l’unita’ di crisi – si aggiungono a quelle gia’ disposte nelle recenti precedenti ordinanze, a cominciare dall’obbligo di indossare la mascherina deciso due settimane fa”.

“Se dovessimo avere mille contagi e 200 guariti al giorno, sarà lockdown. Se, in termini assoluti, avremo 800 positivi al giorno, arriveremo alla chiusura di tutto”. Lo aveva annunciato venerdi’ scorso il governatore della Campania Vincenzo De Luca. Oggi la ‘soglia’ indicata dal presidente della Regione e’ stata superata. De Luca firmera’ una nuova ordinanza per inasprire ulteriormente le misure di contenimento del contagio. Non e’ previsto, al momento, alcun lockdown.