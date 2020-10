Tantissimi i punti di domanda che riguardano la tragedia di Caronia, la tragica morte di Viviana Parisi e Gioele Mondello, mamma e figlio trovati morti la scorsa estate. Il legale della famiglia di Viviana, Nicodemo Gentile, nelle ultime ore ha rilasciato dichiarazioni inerenti le immagini della donna con il bambino poco prima del drammatico episodio.

“Le ultime immagini di Viviana e Gioele, ci restituiscono la scena di una mamma e un bambino in piena serenita’ e normalita’. Le telecamere del condominio riprendono la donna e Gioele, mentre si avvicinano alla macchina, in quella maledetta mattina del 3 agosto, da li’ partiranno per non tornare piu’. Superata e vinta definitivamente l’ipotesi dell’omicidio-suicidio, ancora oggi cerchiamo un perche’. In una vicenda dove le ombre sono piu’ delle luci, ci auguriamo che a breve le famiglie possano riavere Viviana e Gioele per celebrare loro un degno funerale“.