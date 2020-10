0 Facebook Morte Viviana Parisi e Gioele Mondello: “Non c’è nulla che collochi lei su quel traliccio” Cronaca 5 Ottobre 2020 16:31 Di redazione 2'

E’ ancora avvolto dal mistero cosa è accaduto a Viviana Parisi e Gioele Mondello, come siano morti madre e figlio e cosa sia successo. L’8 agosto il corpo della madre è stato ritrovato sotto un traliccio e adesso a distanza di quasi due mesi è venuto fuori che le tracce trovate non apparterebbero alla Parisi.

Le parole dell’avvocato Mondello

“Le tracce sul traliccio non sono di Viviana. Prima considerazione: al momento, a parte la nostra immaginazione, non c’e’ assolutamente nulla che collochi Viviana su quel traliccio. Nulla. Non ci sono impronte digitali, non residui di sangue, non essudato. Seconda considerazione: e’ vero che le tracce non sono di Viviana ma e’ vero, altresi’, che qualcosa sono. E’ vero che esistono. Ed e’ vero che emergono su istanza di parte, su impulso di un esperto (dott. Spitalieri) e a distanza di un mese e mezzo dai fatti. Domanda: siamo sicuri di aver cercato le cose giuste nel modo giusto?”, queste le parole del legale della famiglia Mondello, Claudio Mondello.

Resta, dunque, ancora da comprendere come siano morti la madre e il figlioletto, la famiglia continua a negare l’ipotesi dell’omicidio-suicidio. Daniele Mondello, padre di Gioele e marito di Viviana, ha più volte detto che non si darà pace finché non saprà la verità.