Rivoluzione in strada contro il lockdown ad Arzano, in provincia di Napoli. Commercianti e residenti sono scesi in piazza per protestare contro il provvedimento dei commissari prefettizi che a causa dell’incremento di contagi da Covid 19.

La chiusura di negozi e scuole per dieci giorni ha messo in crisi i residenti, già fortemente provati dai provvedimenti restrittivi messi in atto lo scorso marzo dal Governo. Secondo testate locali al momento risultano bloccate via Napoli e la Rotonda con conseguenti disagi per la circolazione dei mezzi.

“Che cosa hanno fatto – si chiede un rappresentante dei commercianti oggi in piazza, come riporta l’Ansa – i componenti della commissione prefettizia dalla fine di agosto ad oggi per la prevenzione? Nulla, nemmeno una pulizia straordinaria delle strade”. I manifestanti criticano anche le modalita’ di comunicazione dell’avvio del lockdown locale. “Ieri sera – spiegano – e’ passata un’auto della Protezione civile che annunciava questa novita’. Da mesi cerchiamo di avere voce e una relazione ma ci e’ costantemente negato. Il popolo non viene ascoltato, questo non e’ uno Stato di diritto”.