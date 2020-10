0 Facebook Casavatore, massacra e uccide la compagna di botte: arrestato 47enne Casavatore 15 Ottobre 2020 11:47 Di redazione 2'

I carabinieri della stazione di Casavatore, alle prime luci dell’alba, hanno rintracciato ed arrestato Garzia Vincenzo, 47 enne di Arzano, già noto alle forze dell’ordine, in esecuzione di un provvedimento emesso dal G.i.p. Del Tribunale Napoli Nord di Aversa, su richiesta della locale Procura.

L’autorità giudiziaria, concordando con le risultanze investigative del comando arma di Casavatore, ha ritenuto il Garzia gravemente indiziato del reato di omicidio preterintenzionale (584 c.p.), lesioni aggravate (582 c.p., 583 c.p. 2°e 3°) e circostanze aggravanti ergastolo (577 c.p., 4° in relazione art.61 c.p.), commesso nel mese di maggio 2020, in danno della sua compagna e convivente Caiazza Lucia, 52 enne di Casavatore.

Le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Napoli Nord di Aversa e realizzate dal comando stazione carabinieri di Casavatore, attraverso numerose attività tecniche e di intercettazioni ambientali e telefoniche, escussione di cospicuo numero di persone informate sui fatti, indagini telematiche, hanno permesso di riscontrare un esaustivo quadro indiziario nei confronti del Garzia Vincenzo che in più occasioni avrebbe percosso la compagna Caiazza Lucia procurandole lesioni gravissime fino a provocarne il decesso, avvenuto presso il nosocomio san Giovanni di Dio in Frattamaggiore in data 14.05.2020.

L’uomo è stato tradotto presso il carcere di Poggioreale.