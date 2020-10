0 Facebook Feltri attacca ancora: “Il problema di Napoli non è il sindaco ma la città” News 15 Ottobre 2020 18:25 Di redazione 2'

Vittorio Feltri attacca ancora Napoli. “Il problema di Napoli non è il sindaco, ma Napoli. Qualsiasi sindaco non può risolvere i problemi antichi”. Queste le sue parole durante la trasmissione Più di così condotta da Antonio Esposito e Taisia Raio su Radio CRC Targato Italia, mentre si stava discutendo delle elezioni sindacali che si terranno nella primavera 2021.

Il direttore editoriale di Libero è anche tornato sulla polemica nata qualche mese fa, quando accusò i meridionali di inferiorità: “È vero che ho detto una frase male interpretata. Napoli è inferiore al Nord mi riferisco all’assetto sociale, economico e civile, come dicono i dati. Ci sono tanti elementi come le mafie in Campania, Calabria e Sicilia. Non si può dire che il Sud abbia dati superiori al Nord, non si tratta di un dato antropologico perché le persone non hanno nulla da invidiare. Il punto è economico”.

“Sono estimatore di tante cose napoletane, che odio i meridionali è una ‘puttanata’. Ho vissuto anche in Molise tanto tempo. E non sono mai stato in guerra contro Napoli. Coronavirus? Mantenere i piedi per terra, quando parliamo male di noi stessi paragoniamoci con gli altri paesi europei come Spagna, Francia, Inghilterra e Belgio. Per non parlare poi degli Usa”.

“Juve-Napoli? Scelta sbagliata quella di dare compiti a Asl invece di darli a comitato scientifico. Anche l’Atalanta ha avuto un calciatore positivo e ha giocato”.