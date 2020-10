0 Facebook Dramma a Camerota, Nancy Chirchiello morta a 21 anni per un arresto cardiaco: “Ballerai in cielo” Cronaca 15 Ottobre 2020 18:06 Di redazione 3'

Dramma in Campania, Nancy Chirchiello è morta a 21 anni stroncata sa un arresto cardiaco. La tragedia è avvenuta mercoledì sera nella sua abitazione di Licusati, frazione di Camerota. Ad allertare i soccorsi i genitori che hanno assistito impotenti alla tragedia. I medici del 118 giunti sul posto hanno provato a rianimare la ragazza ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Un dramma che, dicono i genitori, con molta probabilità poteva essere evitato. La ragazza qualche giorno fa sarebbe stata accompagnata in ospedale, a Vallo della Lucania, lamentando forti dolori al petto e rigurgito. Qui dopo alcuni controlli è stata dimessa. Solo 48 ore dopo la sua vita si è spenta. La salma di Nancy è stata sequestrata dalla procura. Probabilmente i magistrati chiederanno di effettuare un esame autoptico per via del medico legale.

I funerali

Intanto la comunità di Licusati è distrutta dal dolore e il sindaco ha proclamato il lutto cittadino. “Una tragedia immane ha sconvolto la comunità di Camerota. Nancy, adorabile ragazza di 22 anni, è venuta a mancare nella notte in seguito ad un arresto cardiaco. Un dolore improvviso che ha stravolto tutti. Il sindaco, Mario Salvatore Scarpitta, e tutta l’amministrazione comunale, si stringono attorno alla famiglia Chirichiello .“

La famiglia di Nancy è molto conosciuta in paese. La mamma, Agnese, è un agente del corpo di polizia municipale. Lo zio, invece, era stato consigliere comunale. I funerali della 21enne si terranno oggi nella chiesa di San Marco Evangelista di Licusati.

Una comunità distrutta dal dolore

A Nancy sono state dedicate tante toccanti parole, come quelle della sua insegnante di danza: “Piccola mia, mi hai regalato tante emozioni, sei e sarai il mio orgoglio dalla prima volta che ti ho visto salire su quel palcoscenico!! Vorrei tornare indietro e tenerti ancora con me li a lezione a ballare e ridere insieme!! E invece oggi mi sveglio e mi trovo in questo incubo, in cui non avrò più una mia dolce allieva, anche se ormai grande ma per me sempre una dolce e piccola ballerina. Piccola mia, spero tu possa proteggerci da lassù da ora in avanti ballerai con gli angeli. La tua maestra ti porterà nel cuore”.