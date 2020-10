0 Facebook Chi è il fidanzato di Elisabetta Gregoraci, l’ex di Briatore con Piero Barone de Il Volo: “lo scoop” Spettacolo 13 Ottobre 2020 10:09 Di redazione 2'

Elisabetta Gregoraci ha un fidanzato fuori dalla casa del Grande Fratello Vip. Dopo la vicinanza con Pierpaolo Pretelli e i vari rumors nati su una possibile relazione, l’ex di Briatore avrebbe ammesso tra le righe di avere un amore che l’aspetta.

Uno striscione di uno spasimante misterioso ha sorvolato la casa più spiata d’Italia e il gossip è praticamente impazzito. In tanti avevano creduto che la speciale dedica per la Gregoraci fosse del rapper Mr Rain, ma la show girl ha smentito categoricamente. Non sarebbe lui la persona di cui parlava quando ha fatto la confidenza ai suo compagni, lasciando intendere di essere innamorata di qualcuno fuori.

A svelare chi sarebbe il fidanzato di Elisabetta Gregoraci fuori dalla casa è stato Roberto Alessi, il direttore di Novella 2000 ha fatto per la prima volta il nome di Piero Barone di Il Volo. “A Canale 5, dove si produce il Grande Fratello Vip, che, condotto da Alfonso Signorini, va piuttosto bene anche come ascolti, mi dicono che Elisabetta sarebbe innamorata di un cantante, ma non sarebbe Mr. Rain come ho detto, ma si tratterebbe di Piero Barone, uno dei tre tenori (basta chiamarli tenorini) di Il Volo”, questo quanto si legge sul tabloid di gossip.

Cosa c’è tra Elisabetta Gregoraci e Piero Barone?

La relazione tra Elisabetta Gregoraci e Piero Barone ha spiazzato non poco il pubblico, i due hanno 13 anni di differenza e fino ad oggi nessuno gli avrebbe probabilmente accostati. Per ora si tratta solo di un’indiscrezione che non ha avuto alcuna conferma da parte dei diretti interessati, per sapere se sia o meno vero, dovremo attendere che entrambi decidano di uscire allo scoperto.