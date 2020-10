0 Facebook Covid, l’annuncio di Alessia Marcuzzi: “Sono positiva”. Stop a Le Iene Alessia Marcuzzi positiva al Coronavirus. L'annuncio della conduttrice della trasmissione Mediaset. La Marcuzzi non sarà al timone dello show Spettacolo 13 Ottobre 2020 22:12 Di redazione 2'

Alessia Marcuzzi questa sera non e’ potuta essere in studio per condurre l’appuntamento del martedi’ de Le Iene Show. Il perche’ lo ha spiegato lei in collegamento, durante la diretta: “Stamattina sono venuta a sapere che un’amichetta di mia figlia Mia era positiva al Covid, quindi io per precauzione e per la sicurezza della mia famiglia e di tutte le persone che sono con noi, dovendo prendere un treno, ho detto: faccio il test rapido“.

“Noi siamo sempre controllati, ma questa mattina ho detto: ne faccio uno in piu’ perche’ voglio essere sicura, devo prendere il treno e mi metto a contatto con un sacco di gente. Tutta la famiglia e’ risultata negativa, io sono risultata leggermente positiva“. Adesso Alessia e’ in isolamento: “Ora dovro’ fare tutti gli accertamenti: quando avro’ notizie vi faro’ sapere tutto!“.

Alessia Marcuzzi positiva al Coronavirus

“Come tutte le settimane, prima di entrare a Mediaset ci controlliamo, e stamattina Alessia e’ risultata positiva al Covid e la salutiamo da qui, con un grande applauso“. Queste le parole di Nicola Savino all’inizio della diretta.

“Diciamo che in questo momento non ha nessun sintomo” “Esatto – ci scherza su la Gialappa’s Band – prima di sapere l’esito del tampone stava per saltare su un treno da Roma a Milano, quindi la carrozza 3 Economy di Trenitalia e’ salva!“.