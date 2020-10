0 Facebook Morte Viviana e Gioele, parla Denise Parisi: “Mia sorella non si è uccisa” Cronaca 12 Ottobre 2020 16:38 Di redazione 2'

La famiglia di Viviana Parisi e Gioele Mondello continua a chiedere che sia appurata la verità sulla morte della madre e del bambino. Questa volta a parlare è la sorella della dj scomparsa, Denise.

In un video messaggio trasmesso nel programma Quarto Grado, ha spiegato che la sorella non si sarebbe mai fatta del male. Ha parlato di una Viviana serena, che a piccoli passi cominciava a star meglio dopo il lockdown.

Denise Parisi parla della sorella Viviana

“Sono Denise, la sorella di Viviana e zia del piccolo Gioele. Finalmente ho trovato la forza di parlare e di raccontare chi veramente fosse mia sorella. Si è parlato di una donna fragile, che leggeva Bibbia, di una ex dj, ma mia sorella non era solo questo. Era una persona forte, coraggiosa, una mamma innamorata di suo figlio e di suo marito. È sempre stata una ragazza allegra generosa e con tanta voglia di vivere. Amava la sua famiglia e viveva per loro e non avrebbe mai commesso un gesto estremo, come all’inizio si era detto”, inizia così il suo lungo video messaggio.

La sorella di Viviana ha poi spiegato che la sorella era molto religiosa e in questo non ci sarebbe nulla di male: “Si è parlato anche della Bibbia quasi come fosse un peccato, quando invece mia sorella essendo credente praticante la leggeva come noi consultiamo i nostri cellulari. È vero che durante il lockdown ha attraversato un periodo difficile perché temeva che succedesse qualcosa a Gioele e Daniele. Ma finito il lockdown piano piano stava reagendo. Io sono stata una settimana con lei e stava bene e insieme abbiamo condiviso giornate felici. Era un po’ stanca, sì, ma era sorridente, solare e soprattutto con la tenacia di prendere in mano la sua vita. E per questo che noi come famiglia vogliamo arrivare a capire cosa è successo. Vogliamo solo giustizia”.