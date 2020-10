0 Facebook Maria Chiara Previtali, 18enne trovata morta dai genitori: eroina come regalo di compleanno Cronaca 12 Ottobre 2020 16:37 Di redazione 2'

Eroina come regalo di compleanno. Questo è quanto è emerso dalle indagini sulla morte di Maria Chiara Previtali, la 18enne trovata senza vita dai genitori, ieri mattina, ad Amelia, provincia di Terni. La ragazza è morta nel giorno del suo 18esimo compleanno. Ad acuire la tragedia la scoperta della causa del decesso: overdose di eroina.

La droga secondo gli inquirenti sarebbe stata acquistata dal fidanzato della ragazza come dono di compleanno. Dalla ricostruzione delle ultime ore di vita della ragazza, pare infatti che Maria Chiara e il fidanzato Francesco, si siano diretti a Roma la sera prima del decesso, intenzionati a trascorrere un compleanno “da sballo”. Alcuni amici della coppia hanno raccontato che il progetto del viaggio a Roma e l’acquisto della sostanza fosse una loro intenzione da diversi giorni. I due ragazzi una volta giunti nella capitale, si sono recati in una piazza di spaccio, conosciuta da Francesco, e dopo aver acquistato e assunto la droga, sono tornati ad Amelia.

Il ritorno a casa

Accompagnati in auto da un familiare del ragazzo, dalla stazione ferroviaria ad Amelia, hanno trascorso la parte restante della serata con i rispettivi amici e amiche, a un’apericena e poi fra chiacchiere e qualche bicchiere, fino a ritrovarsi a casa in tarda serata. Poi sono andati a dormire. I ragazzi che hanno trascorso con loro la serata hanno raccontato di aver visto Maria Chiara visibilmente provata e inappetente.

Le indagini

Francesco, in seguito degli accertamenti da parte dei carabinieri della Compagnia di Amelia e del Reparto Operativo di Terni, di concerto con il pm Camilla Coraggio, è stato indagato a piede libero per omissione di soccorso. Gli inquirenti infatti hanno notato uno spazio di tempo tra quando si è accorto che Maria Chiara, sul letto dell’abitazione del 21enne in via Rimembranze, non rispondeva più e quando ha lanciato l’allarme. Sarà l’autopsia a dire se siano state ore decisive e che avrebbero potuto evitare la tragedia.