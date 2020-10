0 Facebook Viviana Parisi, la verità del padre: “Mia figlia è stata uccisa” Cronaca 7 Ottobre 2020 14:24 Di redazione 1'

Sono passati quasi due mesi dal ritrovamento del corpo di Viviana Parisi, scomparsa a seguito di un incidente assieme al figlio Gioele Mondello e ancora non ci sarebbe la certezza di come entrambi siano morti. La famiglia è certa che non si sia trattato di omicidio-suicidio, pista seguita dagli inquirenti. Il padre della donna, Luigino Parisi, è sicuro che la figlia sia stata uccisa.

Cosa è successo a Viviana Parisi? Risponde il padre della dj

“Mia figlia e’ stata uccisa”. Luigino Parisi ha espresso anche perplessità riguardo alle modalità di indagini, in un’intervista per Storie Italiane, programma in onda su Rai 1, ha detto: “Le indagini sono state superficiali. Volevano chiudere subito il caso classificandolo come un omicidio-suicidio“.

Il padre della donna ha raccontato delle fasi successive all’allarme che hanno riguardato la famiglia Mondello del marito di Viviana: “Quel giorno sono stati chiamati perche’ mia figlia si era dispersa nel bosco e sono stati bloccati dalla polizia a Sant’Agata di Militello fino a notte fonda mentre, invece, sarebbero potuti arrivare sul posto e avrebbero potuto trovare mia figlia e mio nipote vivi”.