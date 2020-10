0 Facebook De Magistris “scioglie” la prognosi: Alessandra Clemente “nostra candidata sindaco per il 2021” Politica 12 Ottobre 2020 15:56 Di redazione 2'

Luigi De Magistris ha annunciato la candidatura di Alessandra Clemente come sindaco alle prossime amministrative del 2021. “L’indicazione di una nostra candidatura credo che non sia soltanto un diritto di chi ha governato in questi anni ma anche un dovere per contribuire a fare chiarezza”.

Alessandra Clemente futura candidata a sindaco di Napoli

Luigi de Magistris, al secondo mandato dunque fuori dai giochi, ha reso noto che sarà Alessandra Clemente la candidata della sua compagine politica. Un modo per garantire continuità al progetto, spiega il primo cittadino napoletano, che consapevole di non avere un suo erede naturale, ritiene l’assessore alle Politiche Giovanili la figura che meglio coniugherebbe i valori della sua “squadra”.

“Io non potro’ fare il giocatore in campo. Mi devo cimentare a fare l’allenatore ma anche il ruolo di garante proprio perche’ non c’e’ un mio erede naturale e per far si che ci sia una squadra equilibrata che non e’ la squadra di Alessandra Clemente – conclude De Magistris – ma di un’esperienza politica e amministrativa forte che ha bisogno della rappresentazione di varie sensibilita’, di varie anime e contesti che hanno anche punti di vista differenti”.

Il video in cui De Magistris annuncia la candidatura di Alessandra Clemente