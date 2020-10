0 Facebook “Amore svegliati”, addio a Elvio morto all’improvviso: la madre l’ha trovato senza vita Cronaca 12 Ottobre 2020 16:12 Di redazione 1'

Non rispondeva alla chiamata e al saluto della nipotina. La ragazzina ha chiamato la zia, ovvero la madre di Elvio Anese. Ma per il 47enne ristoratore di Pordenone non c’è stato nulla da fare.

Come riportato da Il Mattino, potrebbe essere stato un infarto ad aver stroncato l’esistenza di Anese. Quest’ultimo, soprattutto da un punto di vista economico, ha vissuto una grave crisi a causa del lockdown.

Inutile l’arrivo dei soccorsi che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 47enne. Quest’ultimo era molto amato e conosciuto in città. L’intera comunità si è stretta intorno alla famiglia Anese.