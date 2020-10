0 Facebook Il nuovo titolo di Libero e l’attacco a De Luca: “Si è inceppato il lanciafiamme, Campania come la Lombardia” News 9 Ottobre 2020 12:43 Di redazione 2'

“La ruota gira. La Campania colpita dal virus ricorda la Lombardia”. Scandaloso titolo pubblicato questa mattina dal giornale Libero di Vittorio Feltri. “Canta Napoli e si infetta. Ora il lanciafiamme di De Luca fa cilecca.” Si legge ancora e poi non mancano una serie di asprissimi commenti sul modo in cui il governatore De Luca sta gestendo la pandemia da Covid-19, in Campania. Un attacco per nulla velato nei confronti della Campania, che riattizza il fuoco delle polemiche che già dall’inizio della pandemia, ha alimentato l’astio tra Nord e Sud.

Attualmente la Campania, è la regione italiana più colpita dal Coronavirus, con contagi che superano i 700 al giorno. La situazione, rispetto a marzo, sembra essersi capovolta e il giornale Libero, secondo la sua linea editoriale, non poteva non porre l’attenzione su questo peggioramento della situazione in Campania.

Nel quotidiano viene descritta una situazione distorta e distante dalla realtà: “Per le vie del capoluogo campano la gente si accalca come se nulla fosse, le terapie intensive della Regione si riempiono e lo ‘sceriffo’ è impotente.”

I giornalisti della testata sembrano gioire della difficile situazione che sta vivendo la regione Campania, tanto da definirla un “Far West”, in balia del Covid-19. Già nel pieno della pandemia, il direttore della testata Vittorio Feltri, si impegnava ad accusare d’inferiorità i meridionali in televisione e da quel momento non sono mancati attacchi nei confronti del Sud.

