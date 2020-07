0 Facebook Vittorio Feltri contro il Napoli, dopo la sconfitta con l’Atalanta arriva il tweet al vetriolo Napoli Città 3 Luglio 2020 09:31 Di redazione 2'

Nella serata di giovedì si è disputato il match di serie A Atalanata – Napoli. Dura sconfitta per gli azzurri che hanno perso 2 a 0. Non è tardato ad arrivare un commento di Vittorio Feltri, originario di Bergamo e tifoso della squadra nero blu.

Feltri attacca il Napoli dopo la sconfitta con l’Atalanta

Inevitabile che il direttore di Libero si lasciasse trasportare dalla sua fede calcistica e scrivesse uno dei suoi tweet al vetriolo. Così dopo aver dato alla popolazione meridionale dell’inferiore e passato ad attaccare la squadra di Aurelio De Laurentiis. Le parole sembrano essere proprio le stesse e chiaramente non sono piaciute ai napoletani.

“Il Napoli è inferiore all’Atalanta o avete ancora dubbi?”, questa la domanda di Feltri nel suo tweet. Chiaramente è un quesito provocatorio, in perfetto stile del direttore di Libero che si diverte a movimentare gli animi sui social. Tantissimi, infatti, i commenti da parte dei napoletani e di chi l’ha accusato di avere un linguaggio eccessivamente discriminatorio.

Dopo che Feltri ha deciso di dimettersi dall’Ordine dei Giornalisti, che gli aveva fatto diversi esposti e dopo l’intervento dell’Agcom nei suoi confronti e in quelli di Mediaset, in tanti si aspettavano che il direttore di Libero abbassasse i toni. Ma come si dice in questi casi: “Il lupo perde il pelo ma non il vizio”.

Il tweet di Vittorio Feltri contro il Napoli