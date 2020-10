0 Facebook Allarme Covid, De Luca: “Il peggio deve ancora arrivare, pronti a prendere le misure necessarie” Politica 9 Ottobre 2020 13:30 Di redazione 1'

“Il momento dell’emergenza da covid19 deve ancora arrivare, non e’ alle nostre spalle”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, oggi all’assemblea dell’associazione trasportatori Anita a Napoli. Il governatore ha inviato i presenti a prepararsi a mesi che, secondo le previsioni degli esperti, sarebbero peggiori di quelli trascorsi durante il lockdown.

LEGGI ANCHE – Mascherine obbligatorie

LEGGI ANCHE – La nuova ordinanza

“Si prenderanno tutte le decisioni necessarie, non le decisioni piu’ comode. Quelle piu’ necessarie per tutelare la sicurezza delle nostre famiglie”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca rispondendo ai cronisti in merito alla possibilta’ di chiedere al Governo la chiusura dei confini della Regione. “Dipende dal contagio e dall’evoluzione del contagio – ha detto – per adesso abbiamo una situazione che mi pare sotto controllo”.

LEGGI ANCHE – La protesta dei commercianti

LEGGI ANCHE – Il bollettino in Campania