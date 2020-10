0 Facebook Dramma nel Vesuviano, pasticciere perde tre dita mentre lavora Pasticciere perde tre dita. L'episodio è avvenuto a Pompei. Sulla vicenda indagano i Carabinieri. La Procura sequestra il macchinario. Asl sul posto Cronaca 9 Ottobre 2020 13:43 Di redazione 1'

Ha perso tre dita mentre stava lavorando in un laboratorio di pasticceria. E’ accaduto a Pompei (in provincia di Napoli), all’interno del laboratorio-bar ‘Il Santuario’, in piazza Bartolo Longo. Secondo quanto al momento ricostruito, il dipendente del laboratorio, che ha il ruolo di pasticciere, stava lavorando mentre utilizzava una gelateria industriale quando ha perso le dita.

Il macchinario e’ stato sequestrato. I carabinieri di Pompei sono sul posto ed e’ stata informata la Procura e l’Asl.