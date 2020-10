0 Facebook Coronavirus, De Luca firma la nuova ordinanza: scatta coprifuoco per bar e ristoranti alle 23 News 5 Ottobre 2020 13:50 Di redazione 1'

Era attesa per oggi la firma della nuova ordinanza, la numero 77 dall’inizio dell’emergenza, di Vincenzo De Luca. Un ultimo provvedimento nato per fronteggiare l’aumento dei contagi da Coronavirus avvenuto in Campania negli ultimi giorni.

Le nuove regole da rispettare in Campania

Chiusura obbligatoria alle 23 per bar, gelaterie, pasticcerie ed attivita’ commerciali simili dalla domenica al giovedi’. Stop a mezzanotte il venerdi’ e il sabato. Per le attivita’ di ristorazione, compresi pub e pizzerie, e’ consentito far accedere i clienti fino alle 23 per tutta la settimana compreso il weekend.

Questa regola vale anche per l’asporto, mentre non ci sono limitazioni orarie per le consegne a domicilio. È quanto prevede un’ordinanza del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Le disposizioni sono valide da oggi fino al 20 ottobre. Prorogato l’obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto per l’intero arco della giornata.

