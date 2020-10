0 Facebook Anna Tatangelo sparisce dai social, l’ultimo post della conduttrice: “C’era una volta…” Spettacolo 8 Ottobre 2020 12:55 Di redazione 1'

Anna Tatangelo ha deciso di sparire nuovamente dai social network o meglio di cancellare tutte le sue pubblicazioni. Non è la prima volta che la cantante decide di fare tabula rasa sul suo profilo. Aveva già preso questa decisione tempo fa in concomitanza con il cambio totale di look e l’uscita del suo singolo Guapo.

Perché Anna Tatangelo è sparita dai social di nuovo

Ancora una volta la Tatangelo ha deciso di cancellare tutte le foto dal suo profilo e pubblicare un unico post, un’immagine nera con la scritta: “C’era una volta…”. Numerosi i commenti dei followers che si sono chiesti cosa accadrà adesso. Memori di quanto accaduto qualche mese fa, in tanti credono che presto la Tatangelo farà un nuovo annuncio.

Potrebbe trattarsi dell’uscita di un nuovo singolo o di un altro cambio di look. Difficile dirlo, per saperlo bisognerà attendere il prossimo post della cantante e show girl.

L’ultimo post di Anna Tatangelo