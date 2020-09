0 Facebook Offese ad Anna Tatangelo al Grande Fratello Vip: “Una napoletana non tanto elegante” Spettacolo 28 Settembre 2020 16:04 Di redazione 1'

Sono sul piede di guerra i fan di Anna Tatangelo dopo la frase pronunciata da Myriam Catania sulla cantante al Grande Fratello Vip. I concorrenti della casa più spiata d’Italia stavano esprimendo giudizi sui loro compagni in modo anonimo su Twitter. Gioco concesso dalla produzione per movimentare un po’ il gioco.

Cosa ha detto Myriam Catania di Anna Tatangelo

Qualcuno ha scritto di Myriam: “Myriam Catania è Courtney Love con il guardaroba di Anna Tatangelo”. Ed è qui che l’attrice ha detto di non sapere chi fosse e ha risposto: “Mi sembra che sia una napoletana non estremamente elegante“.

Poi ha aggiunto: “Ora non so bene, ma ricordo che non è molto elegante. Mi dispiace perché io ci tengo molto alla moda”. Una critica che non è piaciuta ai fan della Tatangelo, che hanno reputato il commento una vera offesa alla cantante.