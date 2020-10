0 Facebook Cosa è successo tra Barbara D’Urso e Iconize, scintille in diretta: “Tu non mi usi” Spettacolo 8 Ottobre 2020 12:05 Di redazione 1'

Barbara D’Urso bacchetta Iconize. E’ accaduto durante l’ultima puntata di Pomeriggio 5, quando si è parlato della presunta aggressione omofoba di cui sarebbe stato vittima l’influencer ed ex di Tommaso Zorzi.

Scontro Barbara D’Urso – Iconize

Non è la prima volta che la conduttrice napoletana parla di quest’argomento. Durante l’ultima puntata in studio come ospite c’era Soleil Sorgè, ex amica di Iconize, che ha attaccato l’influencer dicendo che si sarebbe inventato tutto: “Io e Marco alias Iconize eravamo amici. Ho dei suoi messaggi che farebbero capire che non è stato aggredito, ma si è colpito da solo. Ho saputo che si è colpito con un surgelato“. Accuse molto pesanti.

La D’Urso non poteva evitare di rispondere e rivolgendosi a Iconize, non presente in studio, ha detto: “Tu non mi usi, ho i brividi“. Poco prima l’influencer sui social aveva detto che non si importava di ciò che stavano dicendo in studio. Per ora ancora non ha replicato a queste accuse, ma nelle prossime ore è probabile che deciderà di rispondere alla conduttrice napoletana.