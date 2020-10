0 Facebook Ciro Fiola ricoverato all’ospedale Cotugno, il presidente della Camera di Commercio: “Sto combattendo il Covid” News 8 Ottobre 2020 13:18 Di redazione 1'

Il presidente della Camera di Commercio di Napoli, Ciro Fiola, e’ ricoverato all’ospedale Cotugno di Napoli dopo la positivita’ al coronavirus accertata nei giorni scorsi. Lo rende noto lo stesso Fiola su Facebook: “Cari amici – scrive – sono momenti difficili per tutti a causa di questo virus che ha ripreso vigore e forza.

Le condizioni di Ciro Fiola

Da qualche giorno non scrivo su Facebook perche’ sto combattendo il Covid e in queste ore mi sono dovuto recare all’ospedale Cotugno per ricevere le cure appropriate che a casa non erano piu’ possibili”. ”

Leggo il vostro affetto – aggiunge Fiola – nei messaggi che mi arrivano, ma il cellulare per ora deve stare un po’ in disparte. Devo concentrarmi sulle cure e dedicarmi il tempo e le energie necessarie. Perche’ – conclude – sono deciso a tornare al piu’ presto a casa e a lavoro, con la determinazione e la forza di sempre”.