Campania: schiaffi e tirate di capelli, professore picchia studente in classe

0 Facebook Teggiano: schiaffi e tirate di capelli, professore picchia studente in classe Cronaca 7 Ottobre 2020 18:14 Di redazione 1'

Gli si è avvicinato ed ha iniziato ad urlargli contro. Poi lo ha schiaffeggiato ed infine preso per i capelli. Il tutto è stato ripreso e immortalato dai cellulari degli altri studenti. È accaduto in un classe di Teggiano, località in provincia di Salerno.

Protagonisti un professore su di giri e un suo alunno. Come riportato da Il Mattino, l’episodio è accaduto questa mattina all’interno dell’istituto del Vallo di Diano. “Sbagli tu e forse sbaglio pure io“, ha gridato il docente al giovane.

Non è chiara la dinamica dell’accaduto, il filmato ha fatto immediatamente il giro dei social e delle chat. È probabile che sarà avviata un’indagine interna alla scuola e che i genitori del ragazzo si faranno sentire con l’insegnante.