0 Facebook Chi è la vittima dell’incidente tra Mondragone e Castel Volturno, si chiamava Francesco Fucci Cronaca 7 Ottobre 2020 20:41 Di redazione 1'

La macchina è diventata una trappola dalla quale non è potuto più uscire. E’ morto così Francesco Fucci, per gli amici Kekko, nell’incidente avvenuto tra Mondragone e Castel Volturno. Aveva 18 anni.

Francesco Fucci muore in un incidente stradale a 18 anni

La vettura si è ribaltata, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno dovuto estrarre i tre ragazzi dall’auto, ma purtroppo per Francesco non c’era più nulla da fare. Feriti gravemente altri due amici che sono stati portati all’ospedale di Caserta, mentre un quarto ragazzo è stato portato alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno.

La dinamica dello schianto è ancora tutta da chiarire. Intanto, non appena la notizia della morte di Kekko si è diffusa, in tanti hanno scritto messaggi di dolore e cordoglio sui social. “Amico mio …… come si fa a morire a 18 anni circa. ……. un colpo al cuore …. eri così giovane. R.I.P AMICO MIO”, queste e tante altre le parole per la giovane vittima.