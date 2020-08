0 Facebook L’estate di Tony Colombo e Tina Rispoli, foto bollente in piscina Spettacolo 11 Agosto 2020 18:22 Di redazione 2'

Tony Colombo e Tina Rispoli tra uno spettacolo e un altro si godono anche le vacanze. E come ogni coppia social che si rispetti, sono pronti a postare le foto della loro estate, anche se si tratta di scatti un po’ bollenti.

Come passano le vacanze Tony Colombo e Tina Rispoli

E’ stata l’ultima foto postata da Tony Colombo che ha mostrato marito e moglie più affiatati che mai. Da quando si sono sposati entrambi non hanno mai negato il grande amore che li unisce, tra ospitate in televisione e interviste si sono sempre mostrati uniti. L’immagine condivisa dal cantante neomelodico lo ritrae con Tina in piscina mentre le bacia il ventre. Con lo scatto c’è anche una dedica: “Nessuno mai come te! Eternamente e solamente tuo!!”.

La foto di Tony e Tina in piscina ha fatto subito il boom di like, i tanti fan del neomelodico si sono complimentati con la coppia per il grande amore che li unisce, così come la passione e a giudicare dalla foto tra i due pare proprio che ce ne sia davvero tanta.

Tony e Tina in piscina d’estate