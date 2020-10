0 Facebook Belen Rodriguez parla del video a luci rosse: “E’ stato devastante, non sono uscita per due mesi” Spettacolo 2 Ottobre 2020 16:11 Di redazione 2'

Belen Rodriguez in una recente intervista per Il Fatto Quotidiano è tornata a parlare dell’esperienza avuta come vittima di revenge porn. Anni fa fu divulgato un suo video a luci rosse girato quando era molto giovane e poi reso pubblico per “vendetta”.

Belen parla del suo video hard pubblicato per vendetta

E’ stato un episodio che chiaramente ha traumatizzato molto Belen Rodriguez. All’epoca ci fu pure chi disse che era stata lei stessa a pubblicarlo per scopi pubblicitari. In quel periodo la show girl argentina ha preferito non uscire di casa e allontanarsi dalla scena pubblica. “Ancora adesso non l’ho superata. È un trauma che resta per sempre. La cosa che mi fa più rabbia è che io ho cercato giustizia e ho perso. La risposta è stata ‘chi dice che non sei stata tu a pubblicarlo’. Io sono andata in lacrime, non sono uscita di casa due mesi per la vergogna anche se non avevo pubblicato nulla”, queste le parole di Belen.

La Rodriguez ha poi spiegato di aver fatto un errore di gioventù, mai si sarebbe aspettata che qualcuno divulgasse quel filmato: “Erano passati otto anni da quel video, da piccoli non si ragiona, magari lo fai per fare la grande e dopo otto anni mi sono trovata una cosa del genere a disposizione di tutti. È veramente psicologicamente devastante. Io dico che bisogna fare qualcosa e assicurare giustizia a chi soffre. Ti dicono sei ricco, sei famoso quindi non ho diritto alla sofferenza e al dolore? Qualcuno può violare la mia intimità perché sono Belen?”.