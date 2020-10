0 Facebook Dramma a Carinola, giovane torna a casa dopo una festa e muore Cronaca 2 Ottobre 2020 15:50 Di redazione 1'

E’ una vera e propria tragedia quella avvenuta nella frazione di Casanova a Carinola, comune in provincia di Caserta. Un giovane di 27 anni ha accusato un malore appena rientrato a casa dopo una serata trascorsa con alcuni amici ed è morto.

Giovane torna a casa dopo una festa e muore

E’ accaduto in un appartamento in via Nazionale nella notte tra giovedì e venerdì. Il giovane è rientrato e avrebbe iniziato a lamentare alcuni dolori, i gemiti hanno svegliato il padre che ha trovato il figlio già privo di sensi steso nel corridoio.

LEGGI ANCHE: GIOVANE AGGREDITO IN STRADA PERDE UN OCCHIO

Immediato l’arrivo dei soccorsi, ma quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso. Disposta l’autopsia sulla salma della vittima. Ancora da chiarire le cause del malore improvviso, l’esame autoptico stabilirà cosa è accaduto al giovane.