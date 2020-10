0 Facebook Belen Rodriguez ufficializza il fidanzamento e parla di Stefano: “Ci ho riprovato” News 2 Ottobre 2020 12:48 Di redazione 2'

Belen Rodriguez si è raccontata in una lunga intervista esclusiva a Il Fatto Quotidiano. La show girl ha ripercorso la sua vita, da quando ha vissuto la crisi in Argentina fino al viaggio in Italia vissuto come un avventura.

La carriera di Belen Rodriguez in Italia

I primi lavori da modella, l’Isola dei Famosi e poi il successo. Si definisce molto fortunata “mi sono trovata al posto giusto nel momento giusto”. E’ una Belen riflessiva quella che si è confessata al sopracitato giornale. Ha risposto con calma a chi l’ha sempre criticata, ha parlato di se stessa, di quanto sia una persona riflessiva e quali sono i suoi progetti futuri.

Cosa è accaduto tra Stefano e Belen

Inevitabile che si parlasse anche della sua situazione sentimentale. La separazione da Stefano De Martino è stato il gossip dell’estate, così come i flirt estivi della show girl. Belen ha spiegato che con il ballerino ha deciso di riprovarci: “Sono molto serena, è lecito che una famiglia, che si è rotta un po’ di tempo fa, ci riprovi. Trovo sia molto bello provarci fino alla fine. Quando le cose non vanno bisogna continuare e andare avanti, bisogna continuare a sognare”.

Belen Rodriguez non è più single

Alla domanda se è attualmente single, ha risposto: “Assolutamente no”. Ha praticamente ufficializzato la relazione con Antonino Spinalbese, anche se le recenti pubblicazioni social di entrambi avevano di fatto annunciato la loro relazione.