Europa League: per il Napoli girone con Real Sociedad, Az Alkmaar e Hnk Rijeka
2 Ottobre 2020

Nell’urna di Nyon il NAPOLI pesca gli spagnoli della Real Sociedad, gli olandesi dell’Az Alkmaar e i croati dell’Hnk Rijeka come avversari per la fase a gironi dell’Europa League. Il NAPOLI, inserito nel gruppo F, era testa di serie così come la Roma. Il 22 ottobre si giocherà la prima giornata, la finale è fissata per il 26 maggio a Danzica.