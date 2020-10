0 Facebook Bimbo suicida a Napoli, Lorenzo Insigne scrive un messaggio alla famiglia Cronaca 1 Ottobre 2020 14:25 Di redazione 2'

La notizia del bimbo di 11 morto suicida a Napoli, ha scosso l’intera comunità. L’attaccante del Napoli, Lorenzo Insigne, ha voluto mandare un segnale di vicinanza alla famiglia dell’adolescente, esprimendo tutto il suo cordoglio attraverso il suo profilo Twitter.

Bimbo suicida a Napoli, Lorenzo Insigne scrive un messaggio alla famiglia

“Esprimo il mio più sentito cordoglio alla famiglia napoletana per la perdita del loro amato figlio. Vi abbraccio e vi sono vicino. RIP piccolo” ha scritto il calciatore, accompagnando le sue parole con le emoticon delle mani giunte in preghiera e di un cuore spezzato.

Intanto la Procura di Napoli indaga per chiarire la vicenda. Dietro il gesto del bimbo si nasconderebbe qualcuno che può averlo istigato al suicidio. Si scava nella vita del bambino, per capire se possa essere stato manipolato attraverso una delle preoccupanti sfide diffuse sui social network, in cui si spingerebbero i ragazzini a superare delle “prove” che sfociano nell’autolesionismo.

Il post su Twitter di Lorenzo