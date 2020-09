0 Facebook Napoli, bimbo di 11 anni si getta dalla finestra: s’indaga per istigazione al suicidio Cronaca 29 Settembre 2020 22:46 Di redazione 2'

Tragedia a Napoli, dove un bambino di 11 anni si è suicidato, lanciandosi dalla finestra della propria abitazione. Il volo è avvenuto dal decimo piano del palazzo in cui abita con la famiglia, a Napoli, nella Prima Municipalità.

Napoli, bimbo di 11 anni si getta dalla finestra:

La vicenda, che è accaduta la scorsa notte, poco dopo la mezzanotte, ha molti punti oscuri che la Polizia di Stato sta tentando di chiarire. E’ stata aperta un’indagine: il sospetto è che sia stato in qualche modo spinto ad uccidersi.

Si indaga per istigazione al suicidio

Si scava nella vita del bambino, per capire se fosse vittima di bullismo, ma tra le ipotesi c’è anche quella che il minore possa essere stato manipolato attraverso una delle preoccupanti sfide diffuse sui social network, in cui si spingerebbero i ragazzini a superare delle “prove” che sfociano nell’autolesionismo.

Inutili i tentativi di rianimare il bimbo

Il piccolo, stando alla ricostruzione è caduto su un ballatoio interno. Immediato l’arrivo dei soccorsi, che però non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Ad avvisare il 118 sono stati i familiari, che non trovandolo a letto lo hanno cercato in casa per poi fare la tremenda scoperta.

Un messaggio alla mamma prima di gettarsi nel vuoto

Il bambino ha lasciato un messaggio alla madre prima di lanciarsi nel vuoto. Le poche parole lasciate dal minorenne sono al centro dell’indagine degli investigatori. Sembrerebbe che siano emersi degli elementi che avrebbero portato a ritenere che in quel gesto estremo possa essere coinvolta un’altra persona.