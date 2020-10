0 Facebook Dramma a Maddaloni, ragazza di 15 anni in coma etilico: era a una festa con il papà Cronaca 1 Ottobre 2020 14:03 Di redazione 1'

Dramma a Maddaloni, in provincia di Caserta, dove una ragazzina di 15 anni è finita in coma etilico, dopo una serata passata a bere insieme al padre. La giovane, originaria della Valle di Suessola, stava partecipando a un compleanno di 18 anni, nel locale “La baita” a Vallo di Maddaloni, quando si è improvvisamente sentita male, perdendo i sensi.

Tra i presenti, oltre i compagni della ragazzina, c’era anche il papà, che non si è accorto di nulla. Immediatamente gli altri ragazzi in sua compagnia hanno allertato i soccorsi. I medici del 118 hanno trasportato la ragazza in ospedale, dove è giunta in gravi condizioni. Al locale sono giunti anche i carabinieri, per controllare che non fossero stati serviti alcolici dopo le 22.00, ovvero in violazione dell’ultima ordinanza del presidente della Regione De Luca.