0 Facebook Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip: “Ha tradito Briatore” Spettacolo 30 Settembre 2020 17:58 Di redazione 2'

Mentre Elisabetta Gregoraci si sta godendo l’esperienza al Grande Fratello Vip, è al centro dell’attenzione del gossip. Protagonista di questa nuova edizione del reality, si è fatta notare per il suo carattere esuberante ma anche per la vicinanza con Pierpaolo Pretelli.

Tradimento della Gregoraci a Briatore

Intanto nei vari programmi televisivi in cui si discute del GFVip si parla anche di Elisabetta Gregoraci e proprio da Barbara D’Urso Maurizio Sorge ha svelato un retroscena sul suo matrimonio con Flavio Briatore. Un’accusa molto pesante a cui probabilmente la show girl vorrà rispondere.

Il paparazzo delle star ha detto che la Gregoraci in passato avrebbe tradito Briatore. Inizialmente aveva raccontato che non sarebbe vero quanto la show girl sta dicendo del suo ex marito nella casa. Poi ha “sganciato la bomba”. “Una persona mi ha contattato e mi ha fatto la cronaca del 2014 che lei ha iniziato una storia d’amore con un certo Francesco ed era sposata con Briatore. Io ho queste carte, chi mi vuole denunciare io gliele faccio vedere. – e specifica – Ha conosciuto questo Francesco da una foto e ha detto di volerlo conoscere. Hanno fatto una cena con tre coppie a Montecarlo e da lì è nata la loro storia“. Un retroscena che creerà sicuramente un’accesa polemica.

Con molta probabilità Alfonso Signorini potrebbe scegliere di mostrare quest’intervento alla Gregoraci nel corso di una diretta anche per darle la possibilità di contraddittorio. Staremo a vedere.