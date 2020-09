0 Facebook Bacio tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, la frecciatina di lei a Briatore Spettacolo 28 Settembre 2020 15:26 Di redazione 2'

Continua ad aumentare l’intesa tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli al Grande Fratello Vip. I due, è ormai sotto gli occhi di tutti, hanno un rapporto speciale. Dopo il bacio che si sono scambiati durante una prova potrebbe esserne arrivato un altro e questa volta non sarebbe stato per gioco.

Cosa sta succedendo tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli

Per la seconda notte di seguito Pierpaolo è andato a trovare Elisabetta nel suo letto, ufficialmente per la buonanotte e poi chissà per magari “sondare” il terreno. Tommaso Zorzi è intervenuto subito e ha detto: “Ho sentito un bacio?”. Domanda che a quanto pare ha imbarazzato Elisabetta.

In quel momento pare abbia pensato subito al suo ex marito Flavio Briatore: “No, nessun bacio non mi allarmare nessuno a casa sennò non torno più a Monte Carlo“. Il riferimento all’imprenditore è lampante poiché loro trascorrono la maggior parte del’anno nel Principato di Monaco. Dalle parole della Gregoraci la domanda è sorta spontanea, la show girl potrebbe aver deciso di non cedere ancora all’attrazione nei confronti di Pierpaolo per l’ex marito? Difficile dirlo, bisognerà vedere le sue prossime mosse nella casa del Grande Fratello Vip.