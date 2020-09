0 Facebook Flavio Briatore contro Elisabetta Gregoraci: “Al Gf Vip per stare coi ragazzini” Spettacolo 29 Settembre 2020 14:16 Di redazione 1'

“Se vuole essere autonoma allora potrebbe rinunciare anche a quello che le passo“. Così tuona Flavio Briatore, contro l’ex moglie Elisabetta Gregoraci, inquilina della casa del Grande Fratello Vip.

Lo sfogo dell’imprenditore arriva dopo le parole che showgirl ha riservato per lui all’interno della casa del Gf Vip. Elisabetta, ha confessato di aver fatto molte rinunce per stare con Briatore e spesso è stata costretta a seguirlo a causa del suo lavoro. “I primi anni è venuta a qualche Gran Premio che le interessava, altrimenti andavo da solo e faceva quel che voleva”, questa la risposta di Briatore nell’intervista rilasciata a Selvaggia Lucarelli per il Fatto quotidiano.

Nel frattempo pare che la Gregoraci abbia un interesse per concorrente del Gf Vip, Pierpaolo Pretelli, e la relazione è stata duramente commentata dall’ex marito. “Al GF Vip per stare coi ragazzini”.