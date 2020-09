0 Facebook Il pentimento di Antonio dopo il massacro, la lettera di scuse dal carcere per Daniele ed Eleonora Le parole dell'avvocato d'ufficio che difenderà De Marco. Il primo incontro in carcere Cronaca 30 Settembre 2020 18:11 Di redazione 1'

“Il ragazzo e’ molto scosso e molto provato da questa situazione. E’ consapevole della delicatezza e della gravita’ dell’intera vicenda. Al momento e’ in isolamento per ragioni sanitarie, per le misure anti covid. E’ molto confuso e sofferente rispetto a quello che e’ successo“.

Le scuse di Antonio De Marco dal carcere

Lo ha detto l’avvocato Andrea Starace, legale d’ufficio cui subentrera’ un legale di fiducia, a proposito delle condizioni di Antonio De Marco, reo confesso dell’omicidio di Daniele De Santis e della fidanzata Eleonora Manta.

Starace ha incontrato De Marco questa mattina nel carcere di borgo San Nicola a Lecce dove lo studente e’ rinchiuso dall’altra notte in stato di fermo.

