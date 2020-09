0 Facebook 50 Top Pizza 2020, la classifica delle migliori pizzerie italiane: primo ‘I Masanielli’ di Francesco Martucci Cucina 30 Settembre 2020 11:53 Di redazione 4'

Cinque pizzerie sulle prime sei in graduatoria sono campane, quattro di Napoli. Stiamo parlando delle migliori 50 pizzerie italiane in assoluto. La classifica è stata stilata in occasione della nota kermesse ispirata alla guida gastronomica 50 Top Pizza.

Tra i premiati ci sono I Masanielli di Francesco Martucci che si è aggiudicato il primo posto. Seguono Pepe in Grani di Caiazzo e I Tigli di Verona. Dopo il podio vi è solo Napoli con 50 Kalò di Ciro Salvo, La Notizia di Enzo Coccia e Francesco e Salvatore Salvo.

1 I Masanielli – Francesco Martucci Caserta Campania

2 Pepe in Grani Caiazzo (CE) Campania

3 I Tigli San Bonifacio (VR) Veneto

4 50 Kalò di Ciro Salvo Pizzeria Napoli Campania

5 La Notizia 94 Napoli Campania

6 Francesco & Salvatore Salvo Napoli Campania

7 Seu Pizza Illuminati Roma Lazio

8 Dry Milano Milano Lombardia

9 ‘O Scugnizzo Arezzo Toscana

10 Le Grotticelle Caggiano (SA) Campania

11 Apogeo Pietrasanta (LU) Toscana

12 La Gatta Mangiona Roma Lazio

13 Patrick Ricci – Terra, Grani, Esplorazioni San Mauro Torinese (TO) Piemonte

14 Sbanco Roma Lazio

15 Le Follie di Romualdo Firenze Toscana

16 Fandango Potenza Basilicata

17 Crosta Milano Lombardia

18 IQuintili Roma Lazio

19 Grigoris Mestre (VE) Veneto

20 10 Diego Vitagliano Pizzeria Napoli Campania

21 Pizzeria Da Lioniello Succivo (CE) Campania

22 Sirani Bagnolo Mella (BS) Lombardia

23 Carlo Sammarco Pizzeria 2.0 Frattamaggiore (NA) Campania

24 Enosteria Lipen Triuggio (MB) Lombardia

25 Pizzeria Da Ezio Alano di Piave (BL) Veneto

26 Giangi Pizza e Ricerca Arielli (CH) Abruzzo

27 Cocciuto Milano Lombardia

28 Pupillo Pura Pizza Priverno (LT) Lazio

29 Ristorante Pizzeria Ciarly Napoli Campania

30 Framento Cagliari Sardegna

31 Frumento Acireale (CT) Sicilia

32 Officine del Cibo Sarzana (SP) Liguria

33 I Masanielli – Sasà Martucci Caserta Campania

34 La Braciera Palermo Sicilia

35 La Masardona Napoli Campania

36 Le Parùle Ercolano (NA) Campania

37 Pizzeria Panetteria Bosco Tempio Pausania (SS) Sardegna

38 400 Gradi Lecce Puglia

39 Piccola Piedigrotta Reggio Emilia Emilia Romagna

40 Casa Vitiello Tuoro (CE) Campania

41 La Ventola Rosignano Marittimo (LI) Toscana

42 Giotto Pizzeria – Bistrot Firenze Toscana

43 Gusto Divino Saluzzo (CN) Piemonte

44 Pizzeria 450° Pizza e Fritti di G. Iervolino Pomigliano d’Arco (NA) Campania

45 L’Osteria di Birra del Borgo Roma Lazio

46 Pizzeria Gigi Pipa Este (PD) Veneto

47 Pizzeria Mamma Rosa Ortezzano (FM) Marche

48 La Cascina dei Sapori Rezzato (BS) Lombardia

49 Battil’oro Querceta (LU) Toscana

50 Concettina ai Tre Santi Napoli Campania

50 Top Pizza 2020: I Masanielli di Francesco Martucci è la Migliore Pizzeria d’Italia e del Mondo; Simone Padoan è il… Pubblicato da Luciano Pignataro Wine Blog su Mercoledì 30 settembre 2020

Italian Special Awards 2020

Pizza dell’Anno 2020 – PASTIFICIO DI MARTINO AWARD Futuro di Marinara – I Masanielli di Francesco Martucci – Caserta – Campania

Pizzaiolo dell’Anno 2020 – LATTERIA SORRENTINA AWA – Simone Padoan – I Tigli -San Bonifacio (VR) Veneto

Migliore Carta Dei Vini 2020 – CONSORZIO TUTELA PROSECCO DOC AWARD – 50 Kalò di Ciro Salvo Pizzeria – Napoli – Campania

Margherita dell’Anno 2020 – SOLANIA AWARD La Notizia 94 – Napoli – Campania

Miglior Servizio di Sala 2020 – LATTERIA SORRENTINA AWARD – Francesco & Salvatore Salvo – Napoli – Campania

Pizza Dolce dell’Anno 2020 – D’AMICO AWARD – Pizza Colada – Seu Pizza Illuminati – Roma – Lazio

Pasticceria in Pizzeria 2020 – OLITALIA AWARD – Dry Milano – Milano – Lombardia

Giovane Pizzaiolo dell’Anno 2020 – S.PELLEGRINO & ACQUA PANNA AWARD – Gennaro Police – ‘O Scugnizzo – Arezzo – Toscana

Innovazione e Sostenibilità Ambientale 2020 – SOLANIA AWARD – Le Grotticelle – Caggiano (SA) – Campania

Migliore Carta delle Birre 2020 – BIRRIFICIO FRATELLI PERRELLA AWARD – Apogeo – Pietrasanta (LU) – Toscana

Best Format 2020 – LATTERIA SORRENTINA AWARD – Crosta – Milano – Lombardia

Pizzeria Novità dell’Anno 2020 – SOLANIA AWARD – IQuintili – Roma – Lazio

Frittatina di Pasta dell’Anno 2020 – PASTIFICIO DI MARTINO AWARD – Carlo Sammarco Pizzeria 2.0 Frattamaggiore (NA) – Campania

Migliore Carta degli Oli Extra Vergine d’Oliva 2020 – BIRRIFICIO FRATELLI PERRELLA AWARD – Giangi Pizza e Ricerca – Arielli (CH) – Abruzzo

Performance dell’Anno 2020 – D’AMICO AWARD – Ristorante Pizzeria Ciarly – Napoli – Campania

Migliore Proposta dei Fritti 2020 – OLITALIA AWARD – Frumento – Acireale (CT) – Sicilia

Targa al Merito per l’Associazionismo 2020 – VOCE DI NAPOLI AWARD – Accademia Nazionale PIZZA DOC

International Award 2020

Top Pizzeria in Japan 2020 – CONSORZIO TUTELA PROSECCO DOC AWARD – Pizzeria Braceria CESARI – Nagoya – Japan

Top Pizzeria in Canada 2020 – CONSORZIO TUTELA PROSECCO DOC AWARD – Via Tevere Pizzeria Napoletana – Vancouver – Canada

Top Pizzeria in Oceania 2020 – CONSORZIO TUTELA PROSECCO DOC AWARD – 400 Gradi – Brunswick – Australia

Top Pizzeria in Asia 2020 – CONSORZIO TUTELA PROSECCO DOC AWARD – CIAK – In The Kitchen – Hong Kong – China

Top Neapolitan Pizza outside of Italy 2020 – CONSORZIO TUTELA PROSECCO DOC AWARD – 400 Gradi – Brunswick – Australia

Partner dell’iniziativa:

Olitalia, Birrificio Fratelli Perrella, Consorzio di Tutela del Prosecco DOC, S.Pellegrino & Acqua Panna, D’Amico, Pastificio Di Martino, Solania, Latteria Sorrentina.