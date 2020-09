0 Facebook È giovane ed ha paura del carcere, in isolamento il killer di De Santis e la sua fidanzata Cronaca 30 Settembre 2020 11:29 Di redazione 1'

Antonio De Marco, lo studente di 21 anni reo confesso dell’omicidio di Daniele De Santis e della sua fidanzata Eleonora Manta, si trova in isolamento sotto vigilanza continuativa nel supercarcere di Borgo San Nicola a Lecce.

Si tratta di una disposizione dettata dalla giovane eta’ del detenuto e dal fatto che per la prima volta viene a contatto con il contesto carcerario. La famiglia ha nominato un proprio difensore di fiducia in sostituzione di quello d’ufficio. Entro oggi sara’ fissata la data dell’interrogatorio per la convalida del fermo.

