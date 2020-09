0 Facebook Elisabetta Gregoraci esce di seno al Grande Fratello Vip, l’incidente hot della show girl News 26 Settembre 2020 19:12 Di redazione 1'

Elisabetta Gregoraci continua a dare spettacolo nella casa del Grande Fratello Vip. La show girl da quando ha varcato la porta rossa è al centro dell’attenzione dei telespettatori.

Incidente hot per Elisabetta Gregoraci

Questa volta è stata protagonista di un incidente hot che non è passato inosservato agli occhi del pubblico più attento. Complice una canotta aderente, Elisabetta Gregoraci è uscita di seno. Tutto è durato una manciata di secondi, il tempo che l’amica Myriam Catania sistemasse la maglietta della show girl.

Il video dell’uscita di seno di Elisabetta ha fatto il giro del web. In tanti stanno ironizzando sull’incidente hot, come sempre il pubblico del web si è diviso, c’è chi ha criticato la show girl perché sarebbe dovuta stare più attenta e chi si è complimentato per la perfetta forma fisica.

Il video di quel momento