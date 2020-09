0 Facebook Campania, ecco la nuova Giunta nominata da De Luca Politica 28 Settembre 2020 14:26 Di redazione 1'

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, rieletto per un secondo mandato, ha designato i componenti della nuova Giunta regionale che sarà composta da 10 assessori, di cui 3 donne.

Confermato nel ruolo di vicepresidente con delega all’Ambiente Fulvio Bonavitacola, così come gli assessori Ettore Cinque al Bilancio, Antonio Marchiello titolare della delega alle Attività produttive e ora anche al Lavoro (nello scorso quinquennio in capo all’assessore Sonia Palmeri, non riconfermata), Lucia Fortini alla Scuola e politiche sociali, Valeria Fascione alla Ricerca e internazionalizzazione e Bruno Discepolo all’Urbanistica.

Le novità in Giunta regionale sono rappresentate da 4 nuovi assessori: Nicola Caputo, ex europarlamentare del Pd e già consigliere di De Luca, nuovo assessore all’Agricoltura, Armida Filippelli, vicesegretaria del Pd CAMPANIA alla quale viene intestata la delega alla Formazione professionale, Mario Morcone, già direttore per l’Agenzia per i beni confiscati alla criminalità e capo di gabinetto del Ministero dell’interno che sarà l’assessore alle Politiche della sicurezza, e Felice Casucci, docente dell’Università del Sannio, nuovo assessore alla Semplificazione amministrativa e Turismo.